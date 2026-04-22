يونايتد إيرلاينز تخفض توقعاتها مع ارتفاع تكاليف الوقود بسبب حرب إيران

خفضت شركة يونايتد إيرلاينز، يوم الثلاثاء، توقعاتها لأرباح العام بالكامل، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود مدفوعة بالصراع مع إيران، رغم أن نتائجها الفصلية جاءت أفضل من التوقعات.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن أرباحا معدلة للسهم تتراوح بين 7 و11 دولارا هذا العام، انخفاضا من تقديرات سابقة تراوحت بين 12 و14 دولارا.

وارتفعت نفقات الوقود لدى يونايتد بنسبة 6ر12% خلال الربع الماضي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، في انعكاس لارتفاع أسعار الكيروسين المرتبط بتعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لأسابيع، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واستجابة لذلك، أعلنت الشركة أنها ستقلص خططها لزيادة السعة التشغيلية خلال العام.

ورغم ضغوط التكاليف، ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 6ر10% على أساس سنوي لتبلغ نحو 6ر14 مليار دولار، بينما قفز صافي الربح بنسبة 80% إلى 699 مليون دولار.