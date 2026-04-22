وزير خارجية ألمانيا يرحب بإنهاء المجر تعطيل صرف حزمة دعم أوروبية لأوكرانيا

رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بإنهاء المجر عرقلتها لصرف حزمة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي تقدر بمليارات اليورو.

وقبيل مغادرته إلى أيرلندا، قال فاديفول اليوم الأربعاء: "لقد عادت المجر إلى الأسرة الأوروبية، وبإمكاننا الآن إرسال إشارة دعم واضحة لأوكرانيا؛ أوكرانيا التي تدافع عن حريتنا وأمننا".

وأضاف الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أنه في الوقت نفسه، يمكن الآن زيادة الضغط على روسيا من خلال حزمة العقوبات الأوروبية العشرين.

وشدد على ضرورة أن تدرك روسيا دلالات العصر.

وقال فاديفول: "عندما تزن روسيا خياراتها وتدرك حجم التكاليف التي تسببها هذه الحرب للبلاد نفسها، فسيكون من القرار الحكيم أن تبدي استعدادا للتفاوض الآن".

وكانت المجر تخلت عن عرقلتها التي استمرت عدة شهور لصرف حزمة دعم الاتحاد الأوروبي المقررة لأوكرانيا. ووافقت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته فيكتور أوربان في بروكسل على قرار يهدف إلى إتاحة قرض تصل قيمته إلى 90 مليار يورو.

وعلاوة على ذلك، تمكن الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من إطلاق حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.