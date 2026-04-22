منصة هاتف الإنذار: إنقاذ 26 مهاجرا في طريقهم لليونان وإعادتهم إلى مصر

قالت منصة هاتف الإنذار المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في البحر ، اليوم الأربعاء، إن 26 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى السواحل اليونانية جرى إنقاذهم وإعادتهم إلى مصر.

وأبلغت المنصة ، في وقت سابق ، خفر السواحل اليوناني بحاجة المهاجرين إلى المساعدة بعد تسرب المياه إلى قاربهم بينما كانوا يتوجهون الى جزيرة كريت.

وأفادت لاحقا بأن السفينة التجارية "كاب مايا" أنقذت المهاجرين في عرض البحر وهي في طريقها الى السواحل المصرية.

وقالت المنصة، عبر حسابها على موقع "اكس": "نأمل أن يكونوا في وضع آمن لكن لا مصر ولا ليبيا تمثل وجهات آمنة للمهاجرين"

وفي غرب البحر المتوسط أبلغت المنظمة عن فقدان 23 مهاجرا غادروا قبل خمسة أيام مدينة بومرداس الجزائرية نحو سواحل إسبانيا.

ولم يصدر عن خفر السواحل الإسباني أي معلومات حتى اليوم بشأن مصيرهم.

ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في البحر المتوسط في 2026 أثناء رحلات العبور غير النظامية نحو السواحل الأوروبية، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.