رئيس وزراء اليونان يعلن عن حزمة إجراءات دعم بقيمة 500 مليون يورو

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيش اليوم الأربعاء عن حزمة إجراءات دعم بقيمة 500 مليون يورو ممولة بفائض الموازنة الأكبر من المتوقع، وذلك في إطار سعي الحكومة لتخفيف الضغط على الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن هذا الاعلان جاء بعدما أعلنت هيئة الاحصاء اليونانية أن اليونان سجلت فائض أولي في الموازنة بقيمة 13ر12 مليار يورو خلال عام 2025، أي ما يعادل 9ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

ووصف ميتسوتاكيش النتائج النقدية بـ " المشجعة للغاية" ولكن اعترف بأن الأحوال الاقتصادية العالمية تواصل الضغط على ميزانيات الأسر.

وأضاف " الاقتصاد الوطني صامد ويحقق أداء أفضل من المتوقع". وأوضح" مع ذلك، يتواصل القلق بشأن البقالة، وتكلفة تربية الأطفال وارتفاع أسعار الوقود ورعاية كبار السن في كل مكان في أوروبا وفي بلادنا أيضا".