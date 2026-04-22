الأربعاء 22 أبريل 2026 2:31 م القاهرة
المفوضة السامية البريطانية تشيد بدور الوساطة الباكستانية لجمع أمريكا وإيران على طاولة المفاوضات

وكالة الأناضول
إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 1:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 1:18 م

أشادت المفوضة السامية البريطانية جين ماريوت اليوم الأربعاء بدور "الوساطة الذي اضطلعت به باكستان لجمع أمريكا وإيران على طاولة المفاوضات" وذلك خلال اجتماعها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار.

وطبقا لبيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، بحث الجانبان الوضع الإقليمي المتغير، بينما أكد وزير الخارجية إسحاق دار على الجهود المستمرة من قبل باكستان لتسهيل المشاركة وأكد أهمية الحوار والدبلوماسية في الحل السلمي للنزاعات، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن المبعوثة البريطانية "قدرت ودعمت دور الوساطة من قبل باكستان في جمع أمريكا وإيران على طاولة المفاوضات".

وكان دار قد حظي باعتراف دولي غير مسبوق لقيادته الدبلوماسية، فيما وضعت باكستان نفسها في قلب جهود الوساطة عالية المخاطر خلال الأزمة المتصاعدة بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

