عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يوضح لقطات نشرتها القوات الجوية الأمريكية تظهر مجموعة من مقاتلات أمريكية وقطرية وعلى رأسها قاذفة «بي-52» الاستراتيجية تحلق فوق الخليج.

وأعلنت القوات الجوية الأمريكية أن هذا التحليق نفذ أمس الثلاثاء وشاركت فيه مقاتلات «إف-35» الأمريكية ومقاتلة ميراج تابعة لسلاح الجو القطري.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت في بداية الشهر الجاري حاملة الطائرات «أفراهام لينكولن» وقاذفات من طراز «بي-52» إلى الشرق الأوسط للتصدي لما تقول واشنطن إنه مؤشرات واضحة على تهديد لقواتها من إيران.

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.