الشرطة الإندونيسية تحذر المواطنين من استغلال التنظيمات الإرهابية لاحتجاجات جاكرتا

حذرت الشرطة الإندونيسية من إمكانية تسلل عناصر من تنظيمات إرهابية وسط تجمعات المتظاهرين الذين يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية فى جاكرتا .

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الشرطة الإندونيسية ، التي أعلنت حالة التأهب القصوى بين صفوفها حتى الخامس والعشرين من مايو الجاري، حثت مواطنيها على عدم المشاركة في الاحتجاجات ، قائلة إن مسلحين متشددين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يخططون لاستغلال تلك التجمعات لشن هجمات إرهابية .

وفى الوقت ذاته نقلت الوكالة عن أندرياس هارسونو مسؤول شؤون إندونيسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان القول إن سقوط قتلى وسط حشود المحتجين سوف يكون دافعا لاحتجاجات أوسع نطاقا من جانب أنصار المرشح الخاسر.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب 200 آخرون على الأقل في جاكرتا في مواجهات بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين غاضبين يحتجون على خسارة مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا قد أعلنت أمس الثلاثاء رسميا أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 5ر55% من الأصوات.