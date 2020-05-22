انخفاض أسعار المستهلكين في اليابان لأول مرة منذ 40 شهرا وسط جائحة كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان انخفضت بنسبة 2ر0 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهو أول انخفاض منذ 40 شهرا بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل رئيسي وسط جائحة فيروس كورونا.

وجاءت القراءة متماشية مع متوسط ​​توقعات المحلليين الذين استطلعت صحيفة "نيكي بيزنيس ديلي" أرائهم بتراجع نسبته 1ر0 بالمئة، وذلك عقب ارتفاع بنسبة 4ر0 بالمئة في شهر مارس .

وتعد هذه انتكاسة للاقتصاد الياباني، بعد أن أطلق بنك اليابان تدابير التيسير النقدي القوية لمكافحة الانكماش وإعادة تشغيل الاقتصاد قبل سبع سنوات، مستهدفا معدل تضخم بنسبة 2 بالمئة في غضون عامين.