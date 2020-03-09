إسبانيا تسجل 56 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 28628.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن هذا الرقم يضم الوفيات التي تم تسجيلها خلال اليومين الأخيرين في إقليم كتالونيا ولم يتم إحصاؤها بسبب مشاكل تقنية في حصيلة يوم أمس (48 وفاة).

وأكدت الوزارة تشخيص 446 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 234824.

وصرح وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا اليوم بأن جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارا من الاثنين القادم إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لكبح الجائحة، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية.