تأجيل محاكمة سائق متهم بهتك عرض فتاة في الإسكندرية لجلسة 6 يونيو

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، تأجيل محاكمة، سائق، يدعى "م.ف.ر" 33 عامًا، إداريًا، لجلسة 6 يونيو القادم؛ لاتهامه بهتك عرض "ش.ج.ع" في محل سكنه، وذلك في القضية رقم 889 لسنة 2020 جنايات ثانٍ المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد تلقي بلاغًا من ربة منزل تدعى "س.إ.خ"، حول قيام شخص بهتك عرض نجلتها.

كشفت تحريات ضباط المباحث عن قيام المتهم، باستدارج المجني عليها إلى الشقة محل سكنه، وتعدى عليها جنسيًا وهتك عرضها، وتعذر على الطب الشرعي إثبات الواقعة لمضي فترة عليها.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت طقرارها المقدم.