مظاهرة في فرانكفورت مؤيدة للفلسطينيين

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شارك مئات الأشخاص، اليوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في فرانكفورت بولاية هيسن وسط ألمانيا.

وقالت الشرطة إن حوالي 950 شخص تجمعوا في شارع رومربرج وسط المدينة تحت شعار "وقف فوري للضم والعدوان الإسرائيلي".

وأضافت الشرطة أن الموافقة على تنظيم المظاهرة التي صدرت بشروط معينة مرت بسلام.

وبحسب الشرطة تجمع حوالي 300 شخص في مدينة جيسن ضمن مسيرة بعنوان "مع إسرائيل"، بينما شارك حوالي 70 شخصا آخرين في مسيرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين، وقال متحدث باسم الشرطة إن المسيرتين مرتا بسلام.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة.

وبعد 11 يوما من تبادل الضربات، توصلت إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة إلى اتفاق من خلال وساطة مصرية.

وكانت مظاهرات معادية للسامية وإسرائيل نظمت في عدة مدن ألمانية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم خلالها إحراق أعلام إسرائيل.