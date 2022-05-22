جولة ليلية لمحافظ الغربية بشوارع مدينة طنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية بشوارع طنطا؛ لمتابعة أعمال الرصف بالشوارع، حيث تفقد أعمال رصف شارع الوفاء والذي يتم توسعته ورصفه بطول ٨٠٠ متر وعرض ١٠ أمتار، باعتباره رابطا حيويا بين منطقة الاستاد والكورنيش.

حيث تابع المحافظ أعمال وضع البلدورات على جانبي الطريق وتركيب بالوعات صرف الأمطار وفرد طبقة السن تمهيداً للرصف.

وتفقد محافظ الغربية سيرا على الأقدام كورنيش طنطا في المرحلة الخامسة بداية من كوبري فاروق حتى طريق طنطا المحلة، المرحلة السادسة بداية من طريق طنطا المحلة حتى طريق طنطا إسكندرية الزراعي.

ووجه بسرعة نهو الأعمال ليكتمل رصف الكورنيش بداية من منطقة الاستاد وحتى منطقة الجلاء، واختتمت الجولة بتفقد شوارع (البحر، الجلاء، سعيد، حسن حسيب)، حيث تابع المحافظ رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.