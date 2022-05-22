 جولة ليلية لمحافظ الغربية بشوارع مدينة طنطا - بوابة الشروق
الأحد 22 مايو 2022 11:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

جولة ليلية لمحافظ الغربية بشوارع مدينة طنطا

علاء شبل
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 11:06 م

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية بشوارع طنطا؛ لمتابعة أعمال الرصف بالشوارع، حيث تفقد أعمال رصف شارع الوفاء والذي يتم توسعته ورصفه بطول ٨٠٠ متر وعرض ١٠ أمتار، باعتباره رابطا حيويا بين منطقة الاستاد والكورنيش.

حيث تابع المحافظ أعمال وضع البلدورات على جانبي الطريق وتركيب بالوعات صرف الأمطار وفرد طبقة السن تمهيداً للرصف.

وتفقد محافظ الغربية سيرا على الأقدام كورنيش طنطا في المرحلة الخامسة بداية من كوبري فاروق حتى طريق طنطا المحلة، المرحلة السادسة بداية من طريق طنطا المحلة حتى طريق طنطا إسكندرية الزراعي.

ووجه بسرعة نهو الأعمال ليكتمل رصف الكورنيش بداية من منطقة الاستاد وحتى منطقة الجلاء، واختتمت الجولة بتفقد شوارع (البحر، الجلاء، سعيد، حسن حسيب)، حيث تابع المحافظ رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك