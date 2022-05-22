 القبض على قاطع طريق اعتدى على عدد من المارة ببندقية آلية في أسوان - بوابة الشروق
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القبض على قاطع طريق اعتدى على عدد من المارة ببندقية آلية في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 11:10 م

تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو بأسوان بالتعاون مع عدد من الأهالي، من القبض على قاطع طريق ثبت عددا من المارة بندقية آلية.

وكانت عدة شكاوى وصلت لرجال مباحث كوم أمبو، برئاسة النقيب حسين أيمن، تفيد بقيام عاطل بقطع الطريق على المارة بندقية آلية وسرقتهم بالإكراه.

وعلى الفور، تم إعداد كمين من قوة مباحث المركز والذين تمكنوا من القبض عليه بمفارق قرية حجازي وبحوزته بندقية آلية، وبالفحص تبين أن لديه أكثر من واقعة قطع طريق على المارة بكويري فارس.

وبالعرض على النيابة قررت التحفظ على المتهم لحين ورد تحريات المباحث عن وقائع قطع الطريق على المارة.

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