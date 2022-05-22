يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية بشكل خاص والعالمية بشكل عام، بطل الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، حينما تقام الجولة الأخيرة للبطولة مساء اليوم.

تقام اليوم العشر مباريات في توقيت واحد من أجل حسم الصراعات المتعددة في البطولة، بين البطل والوصيف، والمتأهلين لدوري الأبطال والدوري الأوروبي، وكذلك الهابطين.

كما ستشهد مباريات اليوم حسم السباق على لقب الهداف الذي اشتعل بين الثنائي محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، متصدر القائمة برصيد 22 هدفًا، والكوري الجنوبي هيونج سون مين، هداف توتنهام.

ويلتقي اليوم مانشستر سيتي مع أستون فيلا على ملعب الاتحاد، ويستضيف ليفربول فريق وولفرهامبتون بملعب آنفيلد في أهم مباريات اليوم لتحديد البطل، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 90 نقطة، يليه ليفربول برصيد 89 نقطة.

تحقيق الفوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري ستضمن لمانشستر سيتي التتويج باللقب على حساب ليفربول، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأخير أمام وولفرهامبتون، إلا أنه مازال بإمكان الريدز أن يسرق الأضواء ويخطف البريميرليج في المتر الأخير، حال تمكنه من الفوز مع تعثر السيتيزنز بأي نتيجة.

وفي صراع المركز الرابع يلتقي أرسنال مع إيفرتون على ملعب الإمارات، فيما يحل توتنهام ضيفًا على نورويتش سيتي، حيث يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين أمام أرسنال صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

ويبحث وست هام في صراع آخر عن التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، إذ يحتل المركز السابع برصيد 56 نقطة، خلف مانشستر يونايتد السادس برصيد 58 نقطة، ويلتقي الأول مع مستضيفه برايتون، فيما يخرج الثاني لمباراة صعبة أمام كريستال بالاس في لندن.

ويحتدم الصراع للهروب من آخر مركز للهبوط، حينما يلتقي بيرنلي مع نيوكاسل يونايتد، فيما يحل ليدز يونايتد ضيفًا على برينتفورد، ويحتل بيرنلي المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام ليدز يونايتد صاحب المركز الثامن عشر.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي تشيلسي مع واتفورد، على ملعب ستامفورد بريدج من أجل ختام مميز للموسم، وليستر سيتي مع ساوثهامبتون، على ملعب كينج باور ستاديوم.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة لحظة لأبرز أحداث جميع مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر السطور القادمة:

- سيتم الإعلان عن تشكيلات الفرق في الرابعة عصرًا، وتنطلق المباريات في الخامسة مساءً.