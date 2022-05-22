الموانئ العراقية تحذر من انعدام الرؤية في الخليج يومي الاثنين والثلاثاء

حذرت شعبة الأنواء الجوية والرصد البحري في الموانئ العراقية، اليوم الأحد، من حالة من عدم الاستقرار وانعدام الرؤية في الخليج يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وبحسب ما نشره موقع «العراق اليوم»، أطلقت شعبة الأنواء الجوية والرصد البحري بيانا، حذرت فيه من تشكل عاصفة ترابية من بعد ظهر الاثنين وتستمر إلى يوم الثلاثاء، وفقا لبيان ورد لوكالة «شفق» نيوز.

وأضافت أن سرعة الرياح قد تصل إلى 55 كم في الساعة، فيما يكون مستوى الرؤية أثناء العاصفة إلى أقل من 1 كم، في حين أشارت إلى أن الموج سيعلو إلى 6 أقدام.

وتتواصل تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية تضرب العراق بعد منتصف ليل الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، متوقعين أن تكون الأشد من بين العواصف التي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.

وأعلن المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، اليوم الأحد، عن ذروة الموجة الغبارية التي ستشهدها بغداد.

وقال عطية، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن «العاصفة الترابية ستجتاح البلاد، ويكون تأثيرها خلال ليل اليوم الأحد ونهار غد الاثنين وربما تستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل، أما مدى الرؤية سيتدنى دون الكيلومتر الواحد، وستكون هنالك أعاقه لحركة المواصلات والمرور وحدوث حالات من الاختناقات».

وأضاف، أن «ذروة العاصفة الترابية في العاصمة بغداد على سبيل المثال، ستكون من الساعة الرابعة فجر الاثنين وحتى العاشرة صباحاً، أي عند الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، وستزول تدريجياً يوم الثلاثاء القادم».

وأشار إلى، أن «الحكومة المركزية والجهات المسؤولة هي من تتحمل تقدير الموقف وإعلان العطل الرسمية».

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن تشهد بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الاثنين، عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية.