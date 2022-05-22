تمكن النادي الأهلي من الفوز على حساب مستضيفه إنبي، أمس السبت، بنتيجة (2-1)، فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

وبالرغم من تقدم النادي البترولي، بهدف دون رد حتى الدقيقة 95، إلا أن النادي الأهلي تمكن من التعادل عن طريق تسديدة صاروخية أطلقها الظهير الأيسر علي معلول، لتسكن فى شباك الحارس محمود جاد، وأيضًا أحرز نفس اللاعب الهدف الثانى بعد مرور دقيقتين فقط.

هذا وكان فريق الزمالك، قد نال الخسارة الثانية على التوالي أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز، وهو ما يزيد المنافسة على المراكز الأولى، خاصة وأن للأهلي مباريات مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يصل إلى النقطة 3



وبهذا الفوز تمكن النادي الأهلي من الوصول إلى النقطة 37، محتلًا المركز الثالث عقب الزمالك الذى يحتل المركز الأول، و"بيراميدز" الذى جاء فى المركز الثاني.

وتنشر الشروق فى السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز الذى حققه الأهلي اليوم:-

1- الزمالك 41 نقطة الأهداف المسجلة (32) فارق الأهداف (13).

2- بيراميدز 39 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (16).

3- الأهلي 37 نقطة الأهداف المسجلة (34) فارق الأهداف (23).

4- سموحة 34 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (5).

5- فيوتشر 31 نقطة الأهداف المسجلة (32) فارق الأهداف (14).

اقرأ أيضًا: المسابقات تعلن جدول مباريات الدوري المتبقية في الدور الأول

6- طلائع الجيش 29 نقطة الأهداف المسجلة (11) فارق الأهداف (3).