الإعلان رسميا عن الفائزين في انتخابات المجلس البلدي الكويتي في فصله التشريعي الـ 13

أعلن رؤساء اللجان الرئيسية لإنتخابات المجلس البلدي الكويتي في ثماني دوائر انتخابية مساء اليوم السبت أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 في فصله التشريعي الثالث عشر بعد حصول كل منهم على المركز الأول في عدد الأصوات في دائرته الانتخابية.

ففي الدائرة الانتخابية الأولى فاز المرشح حسن علي كمال بعضوية المجلس البلدي الكويتي بعد حصوله على المركز الأول بعدد 2755 صوتا.وفي الدائرة الانتخابية الثانية فاز المرشح عبدالله عبدالعزيز المحري بعضوية المجلس البلدي عبعد حصوله على المركز الأول بعدد 4331 صوتا.

وفي الدائرة الانتخابية الثالثة فاز المرشح فهد مساعد العبدالجادر بعضوية المجلس البلدي بعد حصوله على المركز الأول بعدد 2510 أصوات.وفي الدائرة الانتخابية الرابعة فاز المرشح سعود عبدالرحمن الكندري بعضوية المجلس البلدي عن هذه الدائرة بعد حصوله على المركزالأول بعدد 5561 صوتا.

وفي الدائرة الانتخابية الخامسة فاز المرشح ناصر مرضي الجدعان بعضوية المجلس البلدي عن هذه الدائرة بعد حصوله على المركز الأول بعدد 5681 صوتا.

وفي الدائرة الانتخابية السادسة فاز المرشح فهيد فهاد المويزري بعضوية المجلس البلدي عن هذه الدائرة بعد حصوله على المركز الأول بعدد 5235 صوتا.وفي الدائرة الانتخابية الثامنة فاز المرشح عبدالله عويد العنزي بعضوية المجلس البلدي عن هذه الدائرة بحصوله على المركز الأول بعدد 9893 صوتا.وفي الدائرة الانتخابية التاسعة فاز المرشح ناصر حماد الكفيف بعضوية المجلس البلدي عن هذه الدائرة بحصوله على المركز الأول بعدد 13401 صوت.

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية فوز مرشحين اثنين بالتزكية في الدائرتين الانتخابيتين السابعة والعاشرة لعدم تقدم سوى مرشح واحد فقط في كل من هاتين الدائرتين.

وكانت مراكز اقتراع انتخابات المجلس البلدي الكويتي (2022) للفصل التشريعي ال13 أغلقت في ثماني دوائر انتخابية عند الساعة الثامنة مساء اليوم لعملية الاقتراع التي بدأت في الساعة الثامنة صباحا.

ويتألف المجلس البلدي من 16 عضوا منهم عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وتستمر مدة المجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له على ان يدعى المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.