 زيلينسكي يوجه الشكر لرئيس الوزراء الياباني على دعمه لأوكرانيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي يوجه الشكر لرئيس الوزراء الياباني على دعمه لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 9:29 ص

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد الشكر لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على "دعمه لأوكرانيا في محاربة العدوان العسكري الروسي".

وأعلن كيشيدا، في اجتماع مع زيلينسكي عقد مباشرة بعد قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام في هيروشيما، عن تضامنه مع أوكرانيا، مؤكدا معارضته الترهيب النووي وأي استخدام فعلي للأسلحة النووية من قبل روسيا، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأشاد زيلينسكي، بكيشيدا كرئيس لقمة مجموعة السبع، وقال إنه لن ينسى أبدا طيلة حياته إعلان كيشيدا عن دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقال كيشيدا، للرئيس الأوكراني، في اجتماعهما الذي استمر 50 دقيقة، إن اليابان ستزود أوكرانيا بحوالي 100 سيارة منها تلك المملوكة لقوات الدفاع الذاتي و30 ألف من حصص الإعاشة الطارئة.

وزار زيلينسكي، قبل الاجتماع متحف هيروشيما التذكاري للسلام، والذي يعرض أشياء تساعد الزائرين على إدراك فظاعة القصف الذري على هيروشيما في عام 1945.


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