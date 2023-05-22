الصين تشكك في مصداقية الإدارة الأمريكية وسط دعوة بايدن لمزيد من المحادثات

شككت الصين في "مصداقية" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما تدفع إلى استئناف محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى بينما تفرض عقوبات تكنولوجية الواحدة تلو الأخرى على خصمها الاقتصادي الرئيسي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في إحاطة صحفية دورية في بكين اليوم الاثنين، "يتحدث الجانب الأمريكي عن التواصل من ناحية، ولكن على الناحية الأخرى يسعى إلى احتواء الصين بكل وسيلة ممكنة".



وأضافت "أنها تفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات والشركات الصينية. أين المصداقية وما معنى التواصل؟ يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات على الفور، وإزالة العقبات وتوفير مناخ موات للحوار".



وقال الرئيس جو بايدن أمس الأحد، إنه يتوقع تحسن العلاقات مع الصين "قريبا جدا"، ووصف حادث منطاد التجسس المزعوم الذي تسبب في خلاف دبلوماسي أوائل العام الجاري بأنه "سخيف".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته يمكن أن ترفع العقوبات المفروضة على وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، مما يعد رفع حاجز واحد أمام اجتماع محتمل مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في فعالية مقررة الشهر المقبل في سنغافورة.