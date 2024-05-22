وزير الدفاع البولندي: لا خطة لتطبيق التجنيد الإجباري

قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، للنواب في البرلمان اليوم الأربعاء، إن بولندا لا تدرس حاليا التفكير في إعادة فرض التجنيد الإجباري، لأن الاهتمام بالانضمام للقوات المسلحة مازال مرتفعا.

وأكد كوسينياك كاميش، أنه لا يوجد سبب لفرض التجنيد الإجباري، حيث أنه مازال هناك عدد كاف من البولنديين ينضمون للجيش.

وتعد بولندا من أبرز موردي الأسلحة لأوكرانيا التي تحاول صد غزو روسي.

وتحاول وارسو زيادة إمداداتها من الأسلحة والمعدات نتيجة الصراع، في ظل تصاعد المخاوف في المنطقة بشأن احتمالية أن لا تتوقف موسكو عند أوكرانيا.

ووفقا للخطط، فإن قوام الجيش البولندي سوف يرتفع إلى 300 ألف جندي خلال الأعوام المقبلة.

وقال وزير الدفاع، إن الجيش البولندي يبلغ قوامه الآن نحو 198 ألف جندي، وبالإضافة إلى 140 ألفا أو أكثر من أفراد الجيش الاحترافي، فإن هناك أكثر من 20 ألف شاب وشابة يؤدون الخدمة العسكرية الأساسية الطواعية.