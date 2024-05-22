رئيس وزراء بريطانيا: إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه لن يفيد غزة

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار "مذكرة اعتقال" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لن يساعد في معالجة الوضع بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة النواب في الجلسة الأسبوعية للبرلمان البريطاني، بحسب وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء.

وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستعتقل الأسماء المذكورة عند وصولهم إلى البلاد حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقهم، قال سوناك: «رغم عدم اتخاذ القرار بعد، فإن هذا ليس تطورا من شأنه أن يساعد (في معالجة الوضع في غزة) على الإطلاق».

وأضاف: «من الناحية الأخلاقية، لا يمكن المساواة بين تصرفات حكومة منتخبة ديمقراطيا تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس ومنظمة إرهابية»، وفق تعبيره.

وأشار سوناك إلى أن مسار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا لوقف إنساني للقتال، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ودخول المساعدات الإنسانية (إلى غزة).

وأمس الأول الاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وجالانت والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد الضيف، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة مرتكبة منذ 7 أكتوبر الماضي.

واتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة يقع على عاتق لجنة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بناء على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.