رئيس وزراء قطر: تصرفات إسرائيل غير المسئولة تعبث بأمن المنطقة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة حريصة على التنسيق مع مصر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، أن مصر وقطر تسعيان لإيجاد حلول لتلك القضايا، ووقف مسلسل التصعيد في المنطقة.

ونوه أن «التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة – خاصة في لبنان وسوريا - تعبث بأمن المنطقة ولا تقابل بأي شيء من الردع».

وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب المصري تناولت تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أنه «ملف أمني مهم لكل دول المنطقة».

وشدد على أهمية الوصول إلى حل دبلوماسي بالملف النووي الإيراني، لتحقيق الاستقرار من خلال الحلول الدبلوماسية وليس الحروب.

واختتم تصريحاته بالقول: «شكرًا لمصر على التعاون المستمر معنا، ولكل الدول التي تدعم الجهود المشتركة، ونأمل تحقيق الاستقرار في المنطقة بالعمل الجماعي».