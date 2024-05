أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى أيرلندا والنرويج للتشاور، في ضوء قرارات هذه الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «إنني أبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج: إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر».

وزعم أن قرار اليوم يبعث برسالة مفادها أن «الإرهاب يؤتي ثماره»، مضيفًا: «بعد أن ارتكبت حماس أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، وبعد ارتكاب جرائم جنسية بشعة شهدها العالم، اختارت هذه الدول مكافأة حماس وإيران بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وفقًا لادعائه.

وأشار إلى أن «الخطوة المشوهة التي أقدمت عليها الدول الأوروبية، تضرب الجهود الرامية لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وتدعم حماس وإيران، وتقوض فرص السلام»، بحسب مزاعمه.

واستطرد: «إسرائيل لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة أخرى، وإذا واصلت إسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسوف يتم اتخاذ خطوة مماثلة ضدها، إن الحماقة الأيرلندية النرويجية لا تردعنا؛ ونحن مصممون على تحقيق أهدافنا: إعادة الأمن لمواطنينا، وتفكيك حماس، وإعادة الرهائن إلى الوطن».

