إعلان النتيجة النهائية لانتخابات غرفة شركات السياحة ومندوبيها باتحاد الغرف السياحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة شركات السياحة فوز وليد خليل بمقعد مجلس إدارة الغرفة لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوي فوق الـ50 مليون جنيه وذلك بعد أن حصد 420 صوتا في مقابل 327 صوتا حصل عليهم منافسه باسل السيسي.

كما أعلنت اللجنة فوز كل من يسري سعودي وأحمد إبراهيم بالمقعدين المخصصين لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه بعد أن حصل يسري سعودي على 580 صوتا وأحمد إبراهيم على 545 صوتا.

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز 32 مرشحا على مقاعد مندوبي غرفة شركات السياحة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية من بين 43 مرشحا تقدموا للانتخابات.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الأسماء الكاملة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة والتي تضمنت كل من تامر الشاعر وكريم المنباوي ونادر عياد وشريف لطفي ومهند فليفل (وفازوا جميعهم بالتزكية) بالإضافة إلى كل من وليد خليل ويسري سعودي وأحمد إبراهيم.

وأعلنت اللجنة القضائية أن عدد من أدلى بصوته بانتخابات غرفة شركات السياحة التي أجريت اليوم بلغ 747 صوتا، 747 منها صحيحا و27 باطلة.

ومن المنتظر أن يصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارا خلال الأيام المقبلة بتعيين 4 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة ليكتمل نصاب الغرفة 12 عضوا سيتم إجراء انتخابات داخلية بينهم لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان المختلفة.