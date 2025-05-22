الأهلي يحيي ذكرى حصوله على جائزة نادي القرن

أحيا نادي الأهلي ذكرى مرور 24 عاما على تتويجه بجائزة نادي القرن خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في جوهانسبرج، كأفضل فريق كرة قدم في القارة السمراء بالقرن العشرين.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم الخميس "هنا نادي القرن.. في مثل هذا اليوم 22 مايو عام 2001 تسلم النادي الأهلي جائزة نادي القرن في أفريقيا".

وأرفق الأهلي بالرسالة صورة تذكارية لرئيسه الراحل، صالح سليم، وهو يتسلم الجائزة، وصورة أخرى له برفقة محمود الخطيب أمين الصندوق الذي كان مرافقا له ضمن وفد الأهلي في حفل "كاف".

وفي القرن الجاري الـ 21، حقق الأهلي 19 لقبا قاريا بالفوز بدوري أبطال أفريقيا 10 مرات وكأس الكونفدرالية مرة وكأس السوبر الأفريقي 8 مرات.