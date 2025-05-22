زيلينسكي يتحدث عن هجمات روسية مكثفة في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تواصل شن هجمات على طول الجبهة الشرقية، حيث تتركز أعنف المعارك حول مدينة بوكروفسك المتنازع عليها.

وأضاف زيلينسكي أن الوحدات الأوكرانية لا تزال تعمل على الأراضي الروسية في منطقتي كورسك وبيلجورود للدفاع عن مدينتي سومي وخاركيف شمال شرق أوكرانيا.

ورفض الادعاءات الروسية بأن القوات الروسية استعادت السيطرة على المنطقة بالكامل.



وقال مراقبون عسكريون في أوكرانيا إن قوات كييف لا تزال تسيطر على عدة كيلومترات مربعة في منطقة كورسك، وهي من بقايا التوغل المفاجئ في منطقة كورسك في صيف 2024.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية شنت 104 هجمات عبر الخطوط الأمامية يوم الأربعاء، بما في ذلك 43 هجوما حول بوكروفسك. كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في سومي في المساء، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة "سوسبيلنه".

كما قال زيلينسكي في بيانه إن الاستعدادات جارية لتبادل الأسرى الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا الأسبوع الماضي في إسطنبول. ويخطط كلا الجانبين للإفراج عن 1000 سجين لكل منهما.





