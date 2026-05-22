رئيس الرعاية الصحية يبحث توسيع أطر التعاون خلال المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أيمن حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفو نورديسك» مصر وليبيا والمدير العام للشركة، لبحث توسيع أطر التعاون خلال المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور وائل عمران، رئيس الإدارة المركزية للإمداد واللوجستيات بهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية التدريب، والدكتورة رضوى إمام، مدير عام الإدارة العامة لبرامج التوعية وتعزيز الصحة، والدكتورة نورهان القاضي، المشرف على شراكات دعم مشاريع الصحة العامة بالهيئة.

وبحضور الدكتور أيمن عفيفي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة نوفونوديسك مصر، والدكتور فاروق زكي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل التوسع في التعاون المشترك خلال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في مجالات التدريب والتوعية ودعم مرضى السكري والسمنة والكبد الدهني وأمراض الدم النادرة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد تعاونًا موسعًا مع الشركة في مجالات التدريب الطبي وبرامج التوعية المجتمعية، بما يشمل دعم بناء قدرات الفرق الطبية وتمكينها من تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن بناء قدرات القوى البشرية يأتي على رأس أولويات الشراكة، من خلال برامج تدريبية تستهدف الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة، مؤكدًا أن أكاديمية الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل شريكًا رئيسيًا في تأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف أن محافظة المنيا تمثل نموذجًا مهمًا في المرحلة الثانية، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية واحتياجها المكثف لبرامج تدريب الأطباء وتعزيز التوعية الصحية، بما يدعم تحسين معدلات الاكتشاف المبكر للأمراض وتقليل المضاعفات.

فيما استعرض الاجتماع نماذج ناجحة للتعاون بين الجانبين في ملف مرضى الهيموفيليا، حيث تم تنفيذ التعاون بالفعل في محافظتي الإسماعيلية وأسوان من خلال دعم مسارات التشخيص وتوفير البروتوكولات العلاجية المتكاملة وتنفيذ برامج تدريب للأطقم الطبية وورش عمل متخصصة، بما أسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى ورفع كفاءة الخدمة، ومن المقرر أن يصل محافظة الأقصر خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعميم أفضل الممارسات العلاجية وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارب الناجحة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفو نورديسك» مصر وليبيا والمدير العام للشركة، عن اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا متقدمًا في التحول الصحي وتبني الابتكار في القطاع الصحي، ومشيدًا بجهود تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى استراتيجية «نوفو نورديسك» الداعمة للتحول في فلسفة تقديم الخدمة الصحية، من التركيز على علاج المضاعفات إلى تبني نهج متكامل قائم على الوقاية والإدارة المستمرة للأمراض المزمنة، بما يرفع كفاءة النظام الصحي ويحسن جودة حياة المرضى، مؤكدًا حرص الشركة على استمرار التعاون مع الهيئة في دعم برامج التدريب والتوعية وتوفير أحدث الحلول العلاجية، بما يحقق أفضل النتائج الصحية للمرضى.