أورانج تستعد لدخول سوق الاتصالات في إثيوبيا

تدرس شركة أورانج الفرنسية لخدمات الهاتف المحمول طرح عرض للاستحواذ على حصة أقلية في شركة الاتصالات الحكومية المحتكرة للقطاع في إثيوبيا حيث تستعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان للترحيب بالمستثمرين في قطاع الاتصالات للمرة الأولى.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن نائب المدير التنفيذي للشركة الفرنسية رامون فيرنانديز في مقابلة في لندن اليوم الجمعة قوله إن الشركة منفتحة أيضا لأن تكون منافسة لشركة "إثيو تليكوم" عبر المشاركة في مزاد للفوز برخصة تشغيل خاصة جديدة لخدمات الهاتف المحمول.



وقالت بلومبرج إن من المرجح أن يتوفر الخياران بحلول العام المقبل.



وقال فيرنانديز إن الحكومة الإثيوبية تعمل مع مستشارين على كيفية فتح سوق الاتصالات بالبلاد للمستثمرين في الخارج.



وتجتذب هذه التوقعات اهتمام كبرى شركات الاتصالات الخليوية في أفريقيا بما في ذلك "إم تي إن جروب" وفوداكوم جروب وأورانج.



وذكر فيرنانديز إن المدير التنفيذي لعمليات أورانج في أفريقيا أليون ندياي قد سافر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي للقاء مسؤولين محليين ومسؤولي شركات أخرى مهتمة بدخول المزاد.