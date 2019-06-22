ماليزيا تدعو خلال قمة «آسيان» إلى إنصاف الروهينجا ومنحهم حق المواطنة

دعا وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله اليوم السبت إلى إنصاف أفراد أقلية الروهينجا المسلمة ومنحهم حق المواطنة في ميانمار. جاءت الدعوة خلال القمة الـ 34 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تايلاند.

وفي تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كتبت وزارة الشؤون الخارجية الماليزية: "يدعو وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله إلى تقديم مرتكبي (الجرائم) في قضية الروهينجا إلى العدالة، وأن تتضمن عملية إعادة (لاجئي الروهينجا إلى ميانمار) منحهم حق المواطنة."

وتأتي دعوة الوزير في الوقت الذي يلتقي فيه زعماء الدول العشر الأعضاء في آسيان في قمتهم النصف سنوية في بانكوك لمناقشة قضايا إقليمية، مع التركيز على العودة الآمنة للاجئي الروهينجا إلى ولاية راخين في ميانمار والتي كانوا فروا منها قبل نحو عامين.

وتتعرض ميانمار لانتقادات حادة بسبب الاعمال العدوانية التي ارتكبها الجيش بحق الروهينجا، والتي أسفرت عن فرار حوالي 700 ألف منهم إلى بنجلاديش عبر الحدود في عام 2017.

وماليزيا هي الأكثر تأييدا وصاحبة الصوت الأعلى داخل الرابطة الإقليمية فيما يتعلق بأزمة الروهينجا.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد انتقد الزعيمة الفعلية لميانمار، أون سان سو تشي، خلال قمة للرابطة العام الماضي عقدت في سنغافورة بسبب دفاعها عن الجيش في بلادها.

وعرض رئيس الوزراء أمس الجمعة تقديم المساعدة لأفراد الأقلية المسلمة الذين يرغبون في اللجوء إلى بلاده، يشار إلى أن الإسلام هو الديانة الرسمية في ماليزيا.

ومن المتوقع أن يوافق زعماء آسيان على تقرير مثير للجدل أعده "مركز آسيان لتنسيق المساعدة الانسانية"، ولكنه لم يتطرق إلى الأعمال العدوانية التي تعرض لها مسلمو الروهينجا، بل تجاهل من الأساس استخدام لفظ "الروهينجا".