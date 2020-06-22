تقرير: ارتفاع قوي في جرائم التطرف اليساري بألمانيا

ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع اليسارية المتطرفة في ألمانيا العام الماضي على نحو ملحوظ.

وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استنادا إلى تقرير داخلي للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في كولونيا أن عدد جرائم التطرف اليساري المسجلة لدى السلطات ارتفع من 4622 جريمة عام 2018 إلى 6449 جريمة عام 2019، بزيادة قدرها 40%.

وبحسب تقرير الصحيفة، ارتفعت على وجه الخصوص جرائم الإحراق العمد والإضرار بالممتلكات على خلفية دوافع يسارية متطرفة. وسجلت السلطات في هذا الإطار حالتي شروع في القتل العام الماضي، ورصدت في المقابل تراجعا في الإصابات الجسدية الناجمة عن جرائم يسارية متطرفة.

ووفقا للتقرير، تُقدر السلطات عدد المتطرفين اليساريين بنحو 33500 شخص، بزيادة قدرها نحو 5% مقارنة بعام 2018. وارتفع عدد اليساريين المتطرفين الذين لديهم استعداد للعنف بنسبة 2ر2% ليصل إلى 9200 شخص.

ومن المقرر أن يطرح وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، ورئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدنفانج، التقرير الجديد للهيئة لعام 2019 غدا الثلاثاء.