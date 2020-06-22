خطة أوروجواي لإنهاء الاغلاق تواجه موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا

حذر رئيس أوروجواي لويس لاكال بو مواطنيه اليوم الاثنين بشأن ضرورة الاستمرار في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، للحفاظ على التقدم الذي تحقق في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ظل تفشي الفيروس في مدينة ترينتا إي تريس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس قوله خلال مؤتمر صحفي تم بثه على حساب الرئاسة الأوروجوانية على موقع تويتر: "لقد تراجعت أوروجواي عدة خطوات إلى الوراء جراء ما حدث" في ترينتا إي تيس.

وتشير البيانات الحكومية في أوروجواي إلى أنه بعد انخفاض حالات الإصابة بالفيروس إلى 12 حالة يوم 18 حزيران/يونيو، عادت أعداد المصابين للارتفاع إلى 37 أمس الأحد، من بينهم 18 على صلة بمدينة ترينتا إي تيس.

ولم يستبعد الرئيس لاكال بو إمكانية التراجع عن بعض إجراءات تخفيف الإغلاق.

وتعتزم الحكومة إجراء ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا وإقامة خمس نقاط تفتيش على الطرق السريعة في ترينتا إي تريس.

وأفادت بلومبرج أن مصدر تفشي الفيروس في المدينة نابع من قطاع الرعاية الصحية.