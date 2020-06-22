استطلاع: المعارضة تتصدر السباق الرئاسي في جمهورية الدومينيكان

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أظهر استطلاع للرأي اليوم الاثنين أن مرشح حزب المعارضة في جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر المنتمي للحزب الثوري الحديث يتمتع بصدارة واضحة في السباق الرئاسي الذي يجرى في الخامس من يوليو بحصوله على 7ر53 بالمئة من الأصوات مقابل 5ر35 % لجونزالو كاستيلو المنتمي لحزب التحرير الدومينيكاني.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز جالوب أن الرئيس السابق، مرشح المعارضة الحالي ليونيل فيرنانديز المنتمي لحزب قوى الشعب جاء في المرتبة الثالثة بحصوله على 6ر8 بالمئة من الأصوات.

ويجب أن يفوز المرشح بنصف الأصوات على الأقل لتجنب جولة إعادة في 26 تموز/يوليو.

شارك 1498 شخصا في الاستطلاع في فترة 12 -16 يونيو وهناك هامش خطأ يزيد أو يقل عن 5ر2 بالمئة، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبرج للأنباء.