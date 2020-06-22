ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب المحال عقب إيهامهم بأنهم رجال شرطة في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على أصحاب المحال التِجارية والعاملين بها بمنطقة البساتين بالقاهرة، عقب إيهامهم بأنهم "رجال شرطة"، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر غرامات ضدهم بدعوى عدم ارتدائهم الكمامات الطبية.



وأقر المتهمون بارتكابهم أربعة حوادث بذات الأسلوب، وبحوزتهم مبلغًا ماليًا من متحصلات نشاطهم الإجرامي.



وتعرف المجني عليهم على المتهمين، واتهموهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.