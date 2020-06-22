محافظ البحيرة يعلن بدء فعاليات مبادرة 100 مليون صحة

أعلن هشام آمنة محافظ البحيرة، بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، اليوم، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية.



وأكد آمنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لـ3 أشهر.



من جانبه، أوضح يسري بيومي وكيل وزارة الصحة فى تصريحاته لـ"الشروق"، أن المبادرة تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عاما فأكثر، وتأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن.



وناشد المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.