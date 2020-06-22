 بيولي يعلن تشكيل ميلان أمام ليتشي بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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بيولي يعلن تشكيل ميلان أمام ليتشي بالدوري الإيطالي

محمد مجدي
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 6:51 م

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة ليتشي والتي ستُقام مساء اليوم الأثنين على ملعب فيا دل ماري، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل الروسونيري على النحو التالي:

حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أندريا كونتي – دافيد كالابريا – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: هاكن كالهانجولو – فرانك كيسي– إسماعيل بن ناصر – صامويل كاستييخو – جياكومو بونافنتورا

خط الهجوم: أنتي ريبيتش

ويحتل ميلان المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 10 فوز، 6 تعادلات و10 هزائم.


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