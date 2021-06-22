قائد الشرطة الإندونيسية يطالب بإعداد 31 موقعا للعزل بجاكرتا وسط تزايد إصابات كورونا

طالب قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية ليستيو سيجيت برابوو، اليوم الثلاثاء، سلطات الصحة المعنية في العاصمة جاكرتا، بإعداد 31 موقعًا للعزل الذاتي، لتوقع معدل إشغال أعلى في مستشفى الطوارئ التابعة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة.

وقال برابوو -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية- "ندعو حكومة المقاطعة والزملاء للمساعدة في تنفيذ 31 موقعًا كمراكز عزل ذاتي".

وتابع "جاكرتا من بين المناطق التي شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بكوفيد -19 في الأسابيع الأخيرة حيث وصلت حالات الإصابة بكوفيد اليومية في جاكرتا إلى 4800 حالة".

وأضاف أن حكومة جاكرتا رأت أنه من الضروري تعزيز قيود النشاط العام على نطاق صغير وتكثيف 3Ts وهما التتبع والاختبار والعلاج.