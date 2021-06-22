لوف لم يستقر على بديل لمولر في مباراة المنتخب الألماني أمام المجر غدا

لم يعط يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أية تفاصيل عن كيفية اختيار بديل لتوماس مولر في تشكيلة الفريق إذا لم يكن لاعب بايرن ميونخ جاهزا لمواجهة المجر المقرر إقامتها غدا الأربعاء في بطولة أمم أوروبا "يورو 20201".

وقال اليوم الثلاثاء :" سننتظر حتى مساء الغد. هناك عدة أفكار للعب واحتمالات في اختيار الأشخاص".

واستعاد ليون جوريتسكا لاعب الوسط لياقته البدنية مجددا ومن المتوقع أن يملأ فراغ مولر، كما هو الحال بالنسبة للاعب ليروي ساني.

ويعاني مولر من مشكلة في الركبة كما أنه لم يشارك في التدريب الأخير للفريق في ميونخ، وقد تتسبب الخسارة في خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات مثلما حدث في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال لوف في السابق إنه "سيكون من الصعب" أن يتمكن مولر من اللعب، ولكنه سيخضع لفحص بدني عقب إصابته في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي 4 / 2.

وقال لوف :"الأمر غير معروف إلى حد ما في هذه اللحظة. لن نجازف. ولكن يمكن أن يكون في وضع يسمح له بالتواجد في اللقاء على أي حال".

وأصبح هوملز مدافع بوروسيا دورتموند جاهزا للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي جوندوجان من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وقال هوميلز الذي تسبب في تسجيل هدف في مرمى فريقه ليخرج خاسرا أمام المنتخب الفرنسي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية :" نريد أن نجلب نفس الطاقة للملعب".

وقال :" نريد أن نظهر من البداية أننا سنصل للدور التالي، وأن نظهر جانبا أفضل من أنفسنا".

وقال لوف إن الفريق في حالة تركيز كبيرة وطالب ألمانيا بمواصلة انتفاضتها. وقال :"نعلم أننا قمنا بخطوة صغيرة والآن الأمور بأيدينا. أتوقع نفس الموقف غدا".

وتوقعت أنثى فيل من حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية، أن المنتخب الألماني سيتعادل مع نظيره المجري، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقامت أنثى الفيل ياشودا (42 عاما) ، اليوم الثلاثاء، بسحب العلمين الألماني والمجري خارج صندوق بحديقة حيوان "هاجينبيك" .

وكانت ياشودا قد توقعت بطريقة صحيحة خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي بطل العالم في المباراة الأولى، كما توقعت فوز المنتخب الألماني على المنتخب البرتغالي في المباراة الثانية.

وفي شأن آخر تقدمت مدينة ميونخ بطلب للاتحاد الأوروبي للعبة لتعزيز التنوع، بعدما وافق البرلمان المجري على قانون يقيد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والمتحولين جنسيا، حيث يعد هذا القانون هاما بالنسبة لرئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان.

وذكر الاتحاد الأوروبي (يويفا): "بالنظر إلى السياق السياسي لهذا الطلب المحدد، وهي رسالة تستهدف قرار اتخذه البرلمان الوطني المجري ، يتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض هذا الطلب".

وقال ديتر رايتر عمدة ميونيخ إنه : "من المخجل أن يمنعنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هنا في ميونخ من توجيه إشارة على الانفتاح على العالم والتسامح والاحترام والتضامن مع العديد من الأشخاص في مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا".

من جانبه رحب وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو بما وصفه بالقرار الصحيح ، وذلك في اجتماع للاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج، حيث أكد أن "يويفا" اتخذ قراره بعدم الانغماس في ما وصفه وزير الخارجية المجري باستفزاز سياسي ضد بلاده.

وستكون مباراة الغد هي الأولى بين منتخبي ألمانيا والمجر في إحدى البطولات، منذ أن التقيا في نهائي كأس العالم 1954 عندما حقق منتخب ألمانيا الغربية انتصارا مفاجئا 3 / 2 وتوج بأول الألقاب الأربعة لألمانيا في كأس العالم.

ويعتقد هورست إيكل (89 عاما)، الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المنتخب المتوج في 1954، أن المنتخب الألماني سيحقق الفوز في مباراة الغد أيضا، وذلك حسب ما كشفت عنه نجلته داجمار إيكل.

وقالت داجمار إيكل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"المباراة مهمة للغاية بالنسبة له لأنها تعيد الذكريات. لكنه واقعي للغاية ويقول: نحن نعيش هنا والآن – والآن حان دور هؤلاء اللاعبين!."