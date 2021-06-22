تشيلي تحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية بكوبا أمريكا

صعد منتخب تشيلي إلى دور الثمانية ببطولة كاس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل، بعدما تعادل مع منتخب أوروجواي 1 / 1 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وعلى ملعب "أرينا بانتانال" بمدينة كويابا، افتتح إدواردو فارجاس التسجيل لمنتخب تشيلي في الدقيقة 26 ثم أدرك منتخب أوروجواي التعادل بهدف سجله النجم التشيلي أرتورو فيدال بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 66 .

وضمن منتخب تشيلي بذلك عدم التراجع إلى المركز الخامس الأخير في المجموعة، التي يتأهل منها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

وارتفع رصيد منتخب تشيلي إلى خمس نقاط في المركز الثاني (من ثلاث مباريات) بفارق نقطتين خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر، ويليه منتخب باراجواي برصيد ثلاث نقاط (من مباراتين) وأوروجواي برصيد نقطة واحدة (من مباراتين) وبوليفيا بدون رصيد (من مباراتين).