أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم /الثلاثاء/ أنه تم تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى ثلاثة ملايين و722 ألفاً و782 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 77 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 90 ألفا و472 حالة، وأفادت البيانات بأن حوالي ثلاثة ملايين و608 آلاف و100 حالة تماثلت للشفاء من المرض.