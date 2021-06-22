وزير خارجية تونس يشارك في مؤتمر برلين2 لدعم ليبيا

يشارك وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في اجتماعات مؤتمر برلين2 لدعم ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء.

ويتوجه الجرندي اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين حيث سيلتقي أيضا وبشكل منفصل وزير الخارجية الألماني مايكو هاس وعدد من المسؤولين الألمان لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وتعد تونس التي غابت عن مؤتمر برلين الأول، شريك أساسي في مسار التسوية السياسية في جارتها ليبيا حيث احتضنت الحوار الليبي في نوفمبر 2020 برعاية الأمم المتحدة والذي أفضى إلى الاتفاق على تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

ويضع مؤتمر برلين2 في صدارة أولوياته ضمان إجراء الانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية في 2021 وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.