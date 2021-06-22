محاكمة كنسية بحق قس ألماني متقاعد متهم بارتكاب جرائم إعتداء جنسي

أعلنت أبرشية ترير غربي ألمانيا مساء اليوم الاثنين عن عقد محاكمة كنسية لقس ألماني متقاعد متهم بارتكاب جرائم إعتداء جنسي.

وذكر متحدث باسم الأبرشية أن هذه المحاكمة جاءت بأمر أصدره مجمع الإيمان في روما إلى أسقف الأبرشية شتيفان اكرمان، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاكمة الكنسية التي ستتم في الأبرشية ستتناول مبدئيا ما حدث على الأقل في السنوات الـ15 إلى 20 الماضية.

وأوضح المتحدث في بيان أن اكرمان سيستعين لهذه المحاكمة، التي ستسبق المحاكمة الجنائية، بهيئة قضاة مستقلة تتألف من أشخاص لا ينتمون إلى أبرشية ترير، ونوه البيان إلى أنه لا ينبغي اختيار هؤلاء الأشخاص من دائرة قضاة محكمة الأبرشية ولا من كهنتها.

وتابع البيان أن عملية تشكيل هيئة القضاة لا تزال جارية ونوه إلى أن المحاكمة لن تكون علنية وأن الأبرشية ستعطي معلومات عنها بعد ذلك.

كانت الأبرشية أتمت مطلع 2021 تحقيقا قانونيا أوليا في هذه القضية وأرسلت النتيجة إلى روما، وكان الادعاء العام أوقف التحقيقات في القضية نظرا لتقادم الاتهامات.

وقالت الأبرشية إنها أبلغت المعنيين بهذه القضية ومجمع القساوسة الذي كان يعمل فيه المتهم، ولم تدل الأبرشية بتصريحات عن الاتهامات.