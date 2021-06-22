جيروزاليم بوست: اتفاق طبي بين الإمارات وصندوق كلاليت الإسرائيلي

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأنه تم صباح اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية تاريخية في المجال الصحي بين وزارة الصحة الإماراتية وصندوق "كلاليت" الإسرائيلي للرعاية الصحية، في إطار العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أن الاتفاقية تنص على عقد اجتماعات لتبادل المعرفة الطبية، وعلى قيام وفود من أطباء إسرائيليين بزيارة الإمارات من أجل استشارات طبية واكتساب الخبرة في علاج المرضى.

كما تنص الاتفاقية على قيام الدولتين بالعمل معا لتعزيز وتطوير برامج الطب الوقائي، وتعزيز التجارب السريرية المشتركة، وتطوير أدوات تنبؤية للذكاء الاصطناعي من أجل رصد المخاطر الصحية.