ميسي يبدي سعادته بفوز الأرجنتين وفخره بمعادلة رقم ماسكيرانو

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على منتخب باراجواي 1 / صفر فجر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل.

وحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة بهدف وحيد سجله أليخاندرو جوميز في الدقيقة العاشرة، ليكون الانتصار الأول للأرجنتين على باراجواي منذ كوبا أمريكا 2015، وقد ضمن المنتخب الأرجنتيني بذلك التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

فقد ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة (من ثلاث مباريات) يليه منتخب تشيلي برصيد خمس نقاط (من ثلاث مباريات) وباراجواي برصيد ثلاث نقاط (من مباراتين) وأوروجواي برصيد نقطة واحدة (من مباراتين) وبوليفيا بدون رصيد (من مباراتين).

وعادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد مرات الظهور بقميص المنتخب الأرجنتيني، والمسجل باسم خافيير ماسكيرانو الذي شارك في 137 مباراة دولية، كما حافظ الفريق الذي يدربه ليونيل سكالوني على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ16 على التوالي.

ونشر ميسي، عبر حسابه بتطبيق إنستجرام"، صورة لاحتفاله مع جوميز بهدف الفوز، وعلق قائلا :"انتصار آخر مهم لمواصلة التقدم."

وأضاف :"فخور بأنني كنت قادرا على ارتداء القميص ذو اللونين الأزرق الفاتح والأبيض لنفس عدد المرات التي ارتداه فيها صديقي ماسكيرانو الذي أحبه كثيرا، ودائما ما أحترمه."