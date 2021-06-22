أربعة قتلى وأوكرانيا والانفصاليون يتبادلون اللوم في انتهاك وقف إطلاق النار

أفادت تقارير بوقوع وفيات وإصابات في شرق أوكرانيا الذي مزقته الصراعات اليوم الاثنين، حيث تبادلت الحكومة والقوات الانفصالية الموالية لروسيا اللوم حول الطرف الذي انتهك وقف إطلاق النار.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن القوات الانفصالية قالت إنها تكبدت أربع وفيات وخمس إصابات شمال غربي معقل المتمردين فى دونيتسك بعد أن فتحت القوات الحكومية النار عليها.

إلا أن الجيش الأوكراني قال إن الانفصاليين انتهكوا وقف إطلاق النار في البداية عندما نشروا قذائف هاون ونيران مضادة للدبابات قرب كراسنوهوريفكا. وكان من المستحيل التحقق بشكل مستقل من أي نسخة من القصة هي الأقرب إلى الحقيقة.

وتسيطر القوات الموالية لروسيا على منطقتي دونيتسك ولوهانسك على طول الحدود الروسية الأوكرانية منذ عام 2014.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أسفر النزاع المستمر عن مقتل 13 ألف شخص. ولقي 90 شخصا، بمن فيهم مدنيون، حتفهم هذا العام.