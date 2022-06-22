فرنسا تسجل 95 ألفا و694 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

سجلت فرنسا 95 ألفا و694 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و56 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 30 مليونا و476 ألفا و915 إصابة، والوفيات إلى 150 ألفا و201 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، أنه تم إعطاء 148 مليونا و63 ألفا و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.