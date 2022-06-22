 السعودية تُصدر 6 قرارات لتوطين عدد من المهن تستهدف توفير 33 ألف فرصة عمل - بوابة الشروق
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السعودية تُصدر 6 قرارات لتوطين عدد من المهن تستهدف توفير 33 ألف فرصة عمل

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 4:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 4:47 م

أصدر وزير الموارد البشرية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاشرافية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "قرارات توطين شملت كل من "مهن الطيران المرخصة"، و"مهن البصريات"، و"نشاط الفحص الدوري" و"منافذ خدمات البريد ونقل الطرود"، و"مهن خدمة العملاء" و"منافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية" في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية".

وأضافت" أن هذه القرارات الصادرة ستساهم في توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل".

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