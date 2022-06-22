 دعم واسع لمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل قمة القادة - بوابة الشروق
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دعم واسع لمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل قمة القادة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 4:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 4:45 ص

اقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، حسبما أكدت أحدث مسودة للبيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يوم الثلاثاء.

وجاء في مسودة البيان التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قرر المجلس الأوروبي منح وضع بلد مرشح لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا".

وإذا تم تبنيه، فإن هذا يعني أن قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 المجتمعين في بروكسل يومي الخميس والجمعة وافقوا بالإجماع على توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.

بالإضافة إلى ذلك ، تنص المسودة على أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمنح جورجيا وضع المرشح للانضمام للتكتل وقتما استوفت الشروط المدرجة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن قال العديد من وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إنهم متأكدون من أن الاتفاق على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي أمر ممكن.

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