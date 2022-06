ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلا و610 مصابين

أعلنت وكالة الأنباء الأفغانية الحكومية «بختار»، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان إلى 920 شخصًا، مرجحة ارتفاع عدد القتلى في الساعات المقبلة.

وبحسب الوكالة الحكومية، قال نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية، مولوي شرف الدين مسلم، في مؤتمر صحفي اليوم، إن «920 شخصًا قتلوا وأصيب 610 آخرون في الزلزال».

وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء، جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.

من جهتها، أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 22 يونيو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لدولة أفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

‫كما تعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم.

