 المنسق العام للحوار الوطني: توجد مكتبات عامة لم تجدد فيها الكتب منذ 18 عاما - بوابة الشروق
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المنسق العام للحوار الوطني: توجد مكتبات عامة لم تجدد فيها الكتب منذ 18 عاما

محمد فتحي وأحمد كساب:
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 3:35 م

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إننا نناقش اليوم مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، مشيرًا إلى أننا سنسعى للخروج بمحتوى في هذه الجلسة يساهم في حل المشكلات التى نعانى منها.

وأضاف رشوان خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك مكتبات عامة لا نعلم عددها، وما لدي من معلومات يشير إلى أن هناك مكتبات لم تجدد فيها الكتب منذ ١٨ عامًا، لافتًا إلى أن لدينا القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ خاص بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، هذا القانون لا يعطي ميزة واحدة لأي شيء ثقافي.

وأوضح عدم خروج اجتماع اللجنة بمقترحات محددة حتى الآن، وقال بوضوح شديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعنا في حرج شديد عندما قال خلال كلمته ببرج العرب ما لديكم قدموه، وما يدخل فى صلاحيتي سأوافق عليه فورا بدون شرط أو قيد، وبالتالى علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونقدم اقتراحات محددة تنفيذية أو تشريعية يمكن تقديمها".

وقال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، دكتور أحمد زايد إن الملف الخاص بالصناعات الثقافية سيناقش خلال جلسات أخرى الفترة المقبلة.


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