فولبرايت مصر تستضيف مؤتمر الاستدامة في مصر: التنمية الاقتصادية وتغير المناخ والصحة العامة

استضافت هيئة فولبرايت مصر مؤتمر بعنوان الاستدامة في مصر: التنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، والصحة العامة، احتفالًا بالذكرى الخامسة والأربعين على تأسيس برنامج زمالة هيوبرت همفري في عام 1978.

ورحب السفير جون ديروشر، القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيابًة عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس ادارة هيئة فولبرايت مصر.

ألقى الكلمة الافتتاحية الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخريج برنامج فولبرايت، وألقى الكلمة الرئيسية الدكتور محمد عمران، خريج برنامج زمالة هيوبرت همفري المتميز، وأستاذ الاقتصاد المالي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة الرقابة المالية والرئيس التنفيذي السابق للبورصة المصرية.

وتضمن المؤتمر ندوة خاصة قدمها مستشار الهيئة وخريج برنامج فولبرايت، الدكتور إبراهيم عمارة والذي تحدث عن مبادرة هيئة فولبرايت مصر للإدماج والإتاحة والجهود التي تبذلها الهيئة لتشجيع الأفراد ذوي الإعاقة على التقدم لمنح فولبرايت.

كما تحدث الدكتور عمارة عن جهود الهيئة وأنشطة التوعية التي تقوم بها في جميع أنحاء مصر للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان ووصول كافة المعلومات عن فرص فولبرايت وكيفية التقديم عليها لهم.

وقد كان ضمن الحضور جايمي شارب، نائب مدير مكتب البرامج التعليمية العالمية بمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية، كما حضرت لورين لافليس، مستشارة الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأمين صندوق هيئة فولبرايت والذي تم تكريمها فيه تقديراً لجهودها كعضو مجلس إدارة هيئة فولبرايت.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر عن أهمية برنامج فولبرايت في مصر والفرص المختلفة التي يقدمها على مختلف الأصعدة كالدراسة والبحث والتدريب المهني قائلة: "مصر لديها أكبر برنامج فولبرايت في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى مدار ما يقرب من 75 عامًا، والهيئة تقوم بتدريب مصريين في كافة المجالات والقطاعات، وتدير الهيئة مجموعة متنوعة من البرامج والفرص في جميع المجالات كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية، والتعليم الفني، كما أن الهيئة حريصة على تمثيل المرأة وذوي الإعاقة وجميع المحافظات الإقليمية في مصر".

تضمن المؤتمر ثلاث حلقات نقاش بقيادة الخريجين حول موضوعات هامة لخطط مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

تناولت أول حلقة نقاش موضوعات الاستدامة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية، وأدارتها الدكتورة إيرين سامي فهيم، أستاذ مساعد، مدير مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية كليه الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية.

اشتملت على مساهمات من الدكتور خالد عباس، مؤسس ورئيس البيت الاستشاري لتخطيط النقل وهندسة المرور، الدكتور إبراهيم عبد الجليل، مستشار مستقل، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز شئون البيئة، وعضو مجلس الإدارة السابق لمنظمة ترشيد استهلاك الطاقة والتخطيط الدكتور محمد صالحين، الأستاذ ومؤسس ومدير برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) في كلية الهندسة، جامعة عين شمس، الدكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري، دعاء علام، محلل اول السياسات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ودارت حلقة النقاش الثانية عن الصحة العامة، وأدارتها الدكتورة نهلة عبد التواب، المدير الإقليمي بالمجلس الدولي للسكان بمصر، واشتملت على مساهمات من الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي، الدكتور مدحت بسيوني، أستاذ ومدير مركز علاج الإدمان، كلية الطب، جامعة الزقازيق، الدكتورة رانيا صلاح، نائب العميد للخدمة المجتمعية والتطوير البيئي بكلية الطب، جامعة الجيزة الجديدة، الدكتورة مادلين عزمي، المشرف العام على قطاع ذوي الإعاقة في كاريتاس مصر، الدكتورة ريهام أبو الفضل، مسئول برامج أول في المجلس الدولي للسكان بمصر، الدكتور محمد الهواري، نائب مدير الخدمات الصحية الأساسية في إدارة الشؤون الصحية بالغربية، وزارة الصحة، الدكتورة هبة متولي، مراجع إكلينيكي في هيئة الرعاية الصحية العامة ببورسعيد.

وتناولت حلقة النقاش الثالثة العديد من مشاريع وإسهامات خريجي زمالة هيوبرت همفري في مختلف المجالات، وأدار الحوار الدكتور محمود فؤاد، أستاذ الهندسة الميكانيكية ومدير عام معمل الطاقة في المباني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة ورئيس مجموعة الهندسة للاستشارات اسيدج – فؤاد، واشتملت على مساهمات من هدى صبري، خبير مالي ومصرفي، الدكتور إبراهيم الغزاوي، أستاذ مساعد في القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية المستشار محمد الغنام، قاضي، وزارة العدل، الدكتورة نجوى النويشي، باحث ومحاضر في علوم البيئة بجامعة قناة السويس، الدكتورة منى طه، مديرة الاتصالات بجمعية رجال اعمال الاسكندرية، ألفة طنطاوي، متخصصة التغير الاجتماعي والسلوكي في يونيسيف.

وتناول الحدث العديد من المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة وقضايا البيئة، والاقتصاد الدائري، وإدارة المخلفات، والأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاتصالات كوسيلة للتنمية، والتنمية المؤسسية، كما عرض المؤتمر تأثير خريجي فولبرايت في المجالات المختلفة على أهداف التنمية المستدامة.

حضر المؤتمر خريجي برامج فولبرايت وقيادات الجامعات ومراكز البحوث وشركاء من القطاعين العام والخاص.

برنامج زمالة هيوبرت همفري هو أحد الفرص المقدمة من برنامج فولبرايت ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية لدى المهنيين المهتمين بالتعاون لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.